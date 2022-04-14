Саратов, 14 апреля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Саратовской области выявили за сутки 248 случаев заражения коронавирусом. В больницы госпитализировали 77 пациентов, выписали по выздоровлении 306 человек. Об этом 14 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего подтверждено 245 558 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 236 829 пациентов.

На стационарном лечении находятся 625 человек, на амбулаторном — 2511.

С начала пандемии от COVID-19 в регионе скончались 5893 человека, из них трое — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, майская волна заболеваемости COVID-19, которую прогнозируют специалисты, будет фактически такой же, как волна, вызванная штаммом «Омикрон» — высокая заразность вируса компенсируется лёгкостью протекания болезни.

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