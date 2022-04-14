Псков, , 12:31 — REGNUM Для возможного трудоустройства беженцев с Украины и из Донецкой и Луганской народных республик в Псковской области предоставили 562 вакансии. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вакансии Андрей Репин © ИА REGNUM

Больше половины, 295 рабочих мест, предполагают предоставление жилья. Среди них — работа на крупных промышленных предприятиях. В месте временного размещения прибывших беженцев пройдёт ярмарка вакансий. А в последующем заинтересованные работодатели проведут экскурсионные выезды на рабочие места. Для будущего успешного трудоустройства также появится возможность повысить свою квалификацию.

Прибывшие на Псковщину беженцы сейчас получают всю необходимую помощь. Волонтёры собирают для них гуманитарную продуктовую помощь, медики проводят тестирование на ковид и первичный осмотр. На территории временного размещения работает круглосуточный медпункт.

«Быстрая и безболезненная интеграция такого количества беженцев для всех нас — серьезный вызов. Работа тонкая, много нюансов. Отнестись к ней нужно системно и со всей ответственностью, поддерживая тесное межведомственное взаимодействие», — заявил губернатор региона Михаил Ведерников.

Напомним, что в Псковскую область прибыла первая организованная партия беженцев в составе около 400 человек. Ранее беженцы уже приезжали в регион, но своим ходом.

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