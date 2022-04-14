Нехаммер: Путин заверил в стабильности поставок газа
Вена, 14 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Российский газ будет стабильно поступать в Австрию, рассчитываться за него можно в европейской валюте. В этом президент России Владимир Путин заверил австрийского канцлера Карла Нехаммера в ходе встречи в Москве, сообщает 14 апреля агентство DPA.
Нехаммер передал слова Путина во время интервью агентству. По его словам, российский лидер заверил, что «газоснабжение гарантировано, что Россия будет поставлять нужные объемы, как прописано в контрактах, что платить можно и дальше в евро».
Как сообщало ИА REGNUM, визит австрийского канцлера в Москву состоялся 11 апреля. По словам Нехаммера, разговор был очень жёстким и открытым. Так, Нехаммер заявил о сохранении и ужесточении санкций против России из-за того, что на Украине продолжается военная спецоперация.
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