Вена, 14 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Российский газ будет стабильно поступать в Австрию, рассчитываться за него можно в европейской валюте. В этом президент России Владимир Путин заверил австрийского канцлера Карла Нехаммера в ходе встречи в Москве, сообщает 14 апреля агентство DPA.

Bundeskanzleramt.gv.at Карл Нехаммер

Нехаммер передал слова Путина во время интервью агентству. По его словам, российский лидер заверил, что «газоснабжение гарантировано, что Россия будет поставлять нужные объемы, как прописано в контрактах, что платить можно и дальше в евро».

Как сообщало ИА REGNUM, визит австрийского канцлера в Москву состоялся 11 апреля. По словам Нехаммера, разговор был очень жёстким и открытым. Так, Нехаммер заявил о сохранении и ужесточении санкций против России из-за того, что на Украине продолжается военная спецоперация.

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