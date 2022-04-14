Уфа, 14 апреля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Мужчину признали виновным в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере в Уфе. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Pixabay.com Взятка

В суде было установлено, что в отделе полиции по Иглинскому району находился материал проверки по факту мошенничества руководителей одной из организаций. С целью избежать ответственности подозреваемые обратились к мужчине, который был знаком с полицейским.

В материалах дела указано, что обвиняемый потребовал за содействие 1,5 млн рублей.

«Осознав неправомерность своих действий, предприниматели написали заявление в УФСБ России по Башкирии», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что посредника задержали при передаче ему денег.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подсудимый свою вину признал частично. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Сообщается, что материалы в отношении сотрудника полиции выделены в отдельное производство.