Воронеж, , 12:21 — REGNUM В Воронежской области в ковид-стационары за последние сутки попал 71 человек, данные на 14 апреля опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 13 апреля, сообщалось о 80 госпитализированных воронежцах.

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За сутки 371 человек получил положительные результаты тестов на коронавирус. Это на семь случаев заражения меньше, чем было подтверждено накануне. Справились с коронавирусом ещё 518 пациентов. Скончались шесть воронежцев с подтверждённым диагнозом COVID-19.

В общей сложности в Воронежской области с начала пандемии подтверждено 375 623 случая заражения коронавирусом, выздоровели из этого числа 362 792 человек. Скончались за весь период пандемии 8 159 воронежцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти ослабили ковид-ограничения в Воронежской области. Однако масочный режим в регионе продолжает действовать.