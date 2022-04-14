Пенза, , 12:20 — REGNUM В Пензенской области за минувший день подтвердили 169 случаев заражения коронавирусом, выписали 221 человека. В ковид-центры доставили 48 пациентов, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус

Общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области по состоянию на 14 апреля достигло 182 414 случаев. Выздоровели за все время 175 350 пациентов, скончались 5707 человек, в том числе семь — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с 4 по 10 апреля зарегистрировали 2450 случаев ОРВИ.

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