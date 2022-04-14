Томск, , 12:18 — REGNUM В День Победы во всех городах и районных центрах Томской области пройдут шествия «Бессмертного полка». Об этом рассказал в обращении к жителям губернатор Сергея Жвачкин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Бессмертный полк» Виталий Попов

По его словам, это стало возможным благодаря окончанию пятой волны пандемии и коллективному иммунитету. В Томске 9 мая также состоится Парад Победы и праздничный салют.

«Взвесив все за и против, в этом году я принял решение в полноформатном масштабе провести в Томске Парад Победы и салют в честь главного праздника нашей страны. В каждом городе и в каждом районном центре 9 Мая пройдут шествия «Бессмертного полка», — отметил он.

Кроме того, в ближайшие месяцы в области пройдут фестивали казачьей культуры «Братина», коренных народов Сибири «Этюды Севера», а также международный фестиваль «Праздник Топора».

Как сообщало ИА REGNUM, в области отменены почти все антиковидные ограничения. Масочный режим сохраняется, однако губернатор обещал, что жёстко преследовать за отсутствие масок покупателей в магазинах и пассажиров общественного транспорта не будут.

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