Хасака, , 12:22 — REGNUM Военные действия вспыхнули между конкурирующими группировками боевиков в Сирии. Об этом 14 апреля сообщает SANA.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, в конфликт вступили группировки, получающие военную поддержку со стороны Турции.

Боевые действия проходят в сельской местности на севере провинции Хасака: в окрестностях города Рас-аль-Айн и посёлка Тель-Аркам. В результате столкновений погибли не менее пяти боевиков и мирных жителей.

По данным журналистов, боевики делят между собой преступные способы заработка, включая контрабанду, а также захват домов и земельных участков местных жителей.