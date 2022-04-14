Казань, , 12:16 — REGNUM В Татарии за сутки выявили 250 случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердили 252 теста на COVID-19. По информации общероссийского оперативного штаба на 14 апреля, в республиканские больницы за минувший день госпитализировали 79 человек.

В лаборатории Admobninsk.ru

Всего в Татарии зарегистрировано 140 874 случая заражения коронавирусом, выздоровели 134 729 пациентов, скончались 1929 человек. Больничный за сутки закрыл 121 пациент, умерли четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2022 году пройдёт шествие «Бессмертного полка». Ранее из-за распространения коронавируса уличные шествия вынужденно заменялись онлайн-акциями.

Читайте также: Шествие «Бессмертного полка» в 2022 году в России пройдёт очно