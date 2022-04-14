Обнинск, Калужская область, 14 апреля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Обнинске к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима городским судом приговорён 38-летний мигрант, совершивший убийство своего соотечественник. Об этом 14 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

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Установлено, что в сентябре 2021 года осужденный находился в квартире по ул. Жукова города Обнинска со своим соотечественником. На фоне внезапно возникшего конфликта подсудимый нанес удар кухонным ножом в живот потерпевшему, мужчина скончался.

Оценив собранные и исследованные в ходе судебного следствия доказательства, суд вынес обвинительный приговор в виде лишения свободы.