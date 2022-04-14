Анкара, 14 апреля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. О необходимости встреч между представителями турецких и армянских властей на территории Армении или Турции заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу 14 апреля в интервью телеканалу NTV.

U.S. Department of State Мевлют Чавушоглу

«Если мы говорим о нормализации отношений, то почему не проводить встречи в Турции или Армении? Мы выразили такую готовность», — сказал он.

При этом Чавушоглу уточнил, что третья по счету встреча спецпредставителей Анкары и Еревана состоится в Вене.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что власти Армении намереваются в скорейшем времени подписать мирный договор с Азербайджаном.