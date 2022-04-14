Брянск, , 12:12 — REGNUM В Брянской области за истекшие сутки выписали с выздоровлением 177 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля в региональном оперативном штабе. Подтверждена смерть от осложнений при инфекции у девяти человек.

В больнице Mil.ru

С начала пандемии в Брянской области коронавирус выявили у 160 010 жителей. Завершили лечение выздоровлением 155 040 человек, скончались 3 899 пациентов.

За последние сутки в ковид-госпитали поступили восемь человек с диагнозом COVID-19.