Ханты-Мансийск, , 12:11 — REGNUM В Югре за сутки на 14 апреля госпитализировали семь больных с COVID-19, 131 человек выписан по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус

За минувшие сутки в Югре выявлено 78 новых случая заражения коронавирусом, на 22 человека меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 14 апреля являются Сургут и Ханты-Мансийск— 15.

С начала пандемии в Югре к 14 апреля насчитывается 08 331 случай лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 204 649 пациентов, 2532 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).

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