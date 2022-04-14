Ханты-Мансийск, 14 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 14 апреля госпитализировали семь больных с COVID-19, 131 человек выписан по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус

За минувшие сутки в Югре выявлено 78 новых случая заражения коронавирусом, на 22 человека меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 14 апреля являются Сургут и Ханты-Мансийск— 15.

С начала пандемии в Югре к 14 апреля насчитывается 208 331 случай лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 204 649 пациентов, 2532 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).