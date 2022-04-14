Москва, 14 апреля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В России за прошедшие сутки госпитализировали 3131 человек с COVID-19, сообщили 14 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Отмечается, что в общей сложности за сутки было выявлено 11 348 случаев инфицирования COVID-19, накануне — 11 754.

От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 254 человека, выздоровели – 21 853 пациента.