Майкоп, 14 апреля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Адыгее будет капитально отремонтирована республиканская клиническая инфекционная больница, которая первой приняла на себя обязанности по лечению пациентов с COVID-19. На эти цели власти региона выделили 20 млн рублей, сообщил 14 апреля глава республики Мурат Кумпилов. Он отметил, что пока коронавирус отступил, необходимо привести в порядок лечебный фонд.

Марина Каширская ИА REGNUM Ремонт

«Этот период нужно максимально использовать для приведения в порядок Адыгейской республиканской клинической инфекционной больницы, которая взяла на себя основную нагрузку в период пандемии. Только после этого больница откроется для оказания плановой медицинской помощи», — написал Кумпилов в своем телеграм-канале.

Он поручил провести работы оперативно и качественно, выделив на них из республиканского бюджета 20 млн рублей. На эти средства будут полностью отремонтированы боксы и коридоры на третьем этаже, реконструированы иммунологическая лаборатория и операционный блок. Помимо этого, отремонтируют кровлю и окна. По плану больница должна быть готова к приему пациентов уже в мае 2022 года.

Напомним, в настоящее время ситуация по коронавирусу в Адыгее стабилизировалась. Для лечения пациентов с COVID-19 оставлен лишь один госпиталь — в городской больнице Майкопа.