Пермь, 14 апреля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Перми будут судить главу частной компании. Его обвиняют в даче крупной взятки чиновнику министерства по урегулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Взятка

По данным ведомства, директор фирмы организовал передачу взятки через своих подчиненных. В общей сложности планировалось передать чиновнику 2,3 млн рублей. В ответ предполагалось содействие в победе на аукционе и заключении договора на поставку рентгенологических аппаратов стоимостью более 22 млн рублей.

С февраля по апрель 2021 года была организована передача 1,1 млн рублей. Деньги передавались заместителю начальника отдела министерства по урегулированию контрактной системы в сфере закупок. Чиновник же действовал под контролем сотрудников УФСБ России по Прикамью.

Уголовные дела в отношении посредников уже направлены в суд. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело против главы фирмы также поступит в суд для рассмотрения по существу.