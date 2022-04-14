Краснодар, , 12:08 — REGNUM На усиленный режим работы переведена служба спасения Краснодара из-за сильного ветра, об этом 14 апреля сообщил в телеграм-канале глава администрации кубанской столицы Андрей Алексеенко.

В Краснодаре убирают поваленные ветром деревья Телеграм-канал мэра Краснодара Андрея Алексеенко

«В Краснодаре сегодня очень сильный ветер, который срывает козырьки крыш, валит деревья и даже рекламные щиты. Будьте очень внимательны и аккуратны! Городская служба спасения работает в усиленном режиме. В работе задействовали 24 спасателя и 5 единиц техники», — написал Алексеенко.

Мэр также подтвердил информацию об обрушении рекламного щита на человека, пострадавшему оказывается помощь.

Падения веток и деревьев зафиксированы на улицах Карасунской, Думенко, Таманской, Захарова, на пересечении Ростовского Шоссе и Солнечной.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля на территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. В Краснодаре от падения щита пострадала женщина. Также СМИ сообщили о падении деревьев на четыре автомобиля.