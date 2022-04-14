Париж, 14 апреля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Представитель правительства Франции Габриэль Атталь считает, что женщина должна иметь возможность носить чадру, если она ей не навязана, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Путешествуя по Гранд-Эсту, Эммануэль Макрон наткнулся на женщину, носившую чадру «по выбору» и называвшую себя «феминисткой». Глава государства заявил: «Что это прекрасно, это лучший ответ на всю ту чепуху, которую я слышу».

Ответ Макрона направлен непосредственно против его оппонента, Марин Ле Пен, которая хочет запретить ношение чадры в общественных местах во Франции.

Отвечая на вопрос об этой встрече, Габриэль Атталь отметил, что в вопросе о чадре Эммануэль Макрон «был последователен».

«Все предельно ясно: в отличие от мадам Ле Пен, мы не хотим запрещать ношение чадры во Франции», — заявил Габриэль Атталь.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер крайне правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, являющаяся кандидатом на пост президента Франции, отказалась называть конфликт на Украине «геноцидом».