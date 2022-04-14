Вашингтон, 14 апреля 2022, 12:09 — REGNUM Новое подразделение, которое займётся выпуском критически важных комплектующих для военных самолетов следующего поколения и гиперзвукового оружия, создано американской компанией Collins Aerospace. Об этом сообщает издание Defense One.

Продукция «Raytheon»
Продукция «Raytheon»
David Monniaux

Подразделение получило название Advanced Structures, его создание прошло без огласки. Крупный поставщик аэрокосмической и оборонной продукции Collins Aerospace, в свою очередь, входит в конгломерат Raytheon Technologies.

В новой компании намерены применять новые типы композитных материалов при производстве самолётов и вооружения. Предполагается, что самолёты и ракеты станут легче и смогут выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.

Так, в планы входит работа с углеродом, армированным углеродным волокном. Этот материал выдерживает чрезвычайно быстрое повышение температуры в высококоррозионной атмосфере и остаётся целостным.

«Ракетный и оборонный бизнес Raytheon работает над несколькими проектами гиперзвукового и противогиперзвукового оружия, что является частью усилий США, направленных на то, чтобы догнать достижения Китая и России в области вооружений», — говорится в публикации.

Читайте также: Австралия начнет разрабатывать гиперзвуковое оружие