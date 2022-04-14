Вашингтон, 14 апреля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Новое подразделение, которое займётся выпуском критически важных комплектующих для военных самолетов следующего поколения и гиперзвукового оружия, создано американской компанией Collins Aerospace. Об этом сообщает издание Defense One.

David Monniaux Продукция «Raytheon»

Подразделение получило название Advanced Structures, его создание прошло без огласки. Крупный поставщик аэрокосмической и оборонной продукции Collins Aerospace, в свою очередь, входит в конгломерат Raytheon Technologies.

В новой компании намерены применять новые типы композитных материалов при производстве самолётов и вооружения. Предполагается, что самолёты и ракеты станут легче и смогут выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.

Так, в планы входит работа с углеродом, армированным углеродным волокном. Этот материал выдерживает чрезвычайно быстрое повышение температуры в высококоррозионной атмосфере и остаётся целостным.

«Ракетный и оборонный бизнес Raytheon работает над несколькими проектами гиперзвукового и противогиперзвукового оружия, что является частью усилий США, направленных на то, чтобы догнать достижения Китая и России в области вооружений», — говорится в публикации.

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