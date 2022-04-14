Кемерово, 14 апреля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Кемеровскую область сегодня, 14 апреля, прибыл полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Lustra-gus.ru Импортозамещение

«Совместно с губернатором Сергеем Цивилёвым он посетит предприятия, производящие импортозамещающую продукцию», — говорится в официальном сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Кузбасса поручил создать рабочую группу по импортозамещению. Ей предстоит аккумулировать предложения предприятий региона по производству импортозамещающей продукции.