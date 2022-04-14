Москва, 14 апреля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Московской области началась сезонная выездная вакцинация домашних животных против бешенства, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Pitomcy.net Бешенство

С начала 2022 года в Московской области в мобильных пунктах вакцинированы 17 тысяч 250 домашних питомцев, из них 9 тысяч 500 – собаки и 7 тысяч 750 – кошки.

В 2021 году в выездной вакцинации домашних животных принимали участие 84 бригады ветеринаров. Были привиты от бешенства 76,5 тыс. питомцев.

Как сообщало ИА REGNUM, около 550 тыс. домашних питомцев в Подмосковье получили профилактическую вакцинацию против бешенства.

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