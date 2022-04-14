Кострома, , 13:25 — REGNUM В Костромской области за месяц значительно выросли цены на автомобили, украшения, стройматериалы и технику. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает корреспондент ИА REGNUM. Стоимость берётся в сравнении марта 2022 года с февралём.

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В целом цены на непродовольственные товары за этот период в Костроме выросли на 12%, по России – на 11%. Заметнее всего подорожала сложная техника — мониторы (66%), моноблоки (60%), телевизоры (35%), ноутбуки и фотоаппараты (26%), смартфоны (17%). Цены на швейные машины, стиральные машины, утюги, холодильники, электрические чайники и пылесосы поднялись в пределах от 44% до 27%. Велосипеды для детей и взрослых подорожали на 40% и 45% соответственно.

Серьёзно – на 58% подорожали обручальные кольца из золота. Теперь грамм драгметалла в изделии стоит 8,4 тысячи рублей. Стоимость легковых автомобилей иностранного и отечественного производства поднялась до 981 и 759 тысяч рублей соответственно – на 30% и 29% На сколько же подорожали шины.

Поднялись в цене стройматериалы: линолеум на 28%, ДСП-плиты на 15%, масляные краски на 10%. Кроме того, подорожала бытовая химия: стиральный порошок — на 25%, мыло — на 23%, шампунь — на 13%. Для сравнения, рост цен на продовольственные товары за этот период был более умеренным и зафиксировался на уровне 6%.

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