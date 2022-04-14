Санкт-Петербург, 14 апреля 2022, 12:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге отменили XXV Мировой энергетический конгресс. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург».
Мероприятие планировалось провести 24–27 октября в городе на Неве. Представитель площадки форума рассказал изданию, что в календаре мероприятий такого события нет.
СМИ напоминает, что ранее в рамках конгресса планировалось представить «самые захватывающие и революционные достижения в области энергетики».
Как сообщало ИА REGNUM, сроки проведения Ялтинского экономического форума перенесены на конец 2022 года.