Санкт-Петербург, 14 апреля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге отменили XXV Мировой энергетический конгресс. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург».

Kremlin.ru Выступление Владимира Путина на специальной сессии 23-го Мирового энергетического конгресса

Мероприятие планировалось провести 24–27 октября в городе на Неве. Представитель площадки форума рассказал изданию, что в календаре мероприятий такого события нет.

СМИ напоминает, что ранее в рамках конгресса планировалось представить «самые захватывающие и революционные достижения в области энергетики».

Как сообщало ИА REGNUM, сроки проведения Ялтинского экономического форума перенесены на конец 2022 года.