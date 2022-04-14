Саратов, , 12:04 — REGNUM В Саратовской области по итогам первого квартала зарегистрировано 2149 семей, это почти на 5% больше прошлогодних показателей. Наиболее популярными днями для бракосочетаний стали 22 января, 2 и 22 февраля, сообщила руководитель управления по делам ЗАГС правительства области Юлия Пономарева.

ЗАГС

Всего в «красивые» даты за три месяца оформили отношения 435 пар — это 20% от общего числа зарегистрированных браков. Среди иностранцев на территории Саратовской области вступили в брак 148 человек. В основном это граждане Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана, Армении и Египта.

Решение расторгнуть брак приняли 2118 пар.

За это же время в регионе зарегистрировали рождение 48 пар двойняшек, из них 21 пара девочек, 15 пар мальчиков и 12 пар, где родились мальчик и девочка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, жители Саратовской области все чаще предпочитают подавать заявления онлайн при регистрации брака.

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