Красноярск, 14 апреля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. С 15 апреля на юге Красноярского края начнёт действовать особый противопожарный режим (ОПР). Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Во время действия ОПР органичен доступ людей в леса, запрещено разводить костры и использовать открытый огонь.

С 29 апреля особый противопожарный режим будет введён в большинстве территорий края.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, на утро 14 апреля в регионе действующих лесных пожаров не зарегистрировано.

Читайте также: В Приангарье перед пожароопасным сезоном вздорожало авиационное топливо