Красноярский край готовится вводить особый противопожарный режим
Красноярск, 14 апреля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. С 15 апреля на юге Красноярского края начнёт действовать особый противопожарный режим (ОПР). Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.
Иван Шилов ИА REGNUM
Лесной пожар
Во время действия ОПР органичен доступ людей в леса, запрещено разводить костры и использовать открытый огонь.
С 29 апреля особый противопожарный режим будет введён в большинстве территорий края.
Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, на утро 14 апреля в регионе действующих лесных пожаров не зарегистрировано.
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