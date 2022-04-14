Белгород, 14 апреля 2022, 12:12 — REGNUM Летние загородные лагеря для школьников в приграничных районах Белгородской области не будут работать, сообщили во время прямого эфира в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.
Решение продиктовано соображениями безопасности. Тем родителям, кто уже оплатил путёвки в детские лагеря, предложат альтернативные варианты.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионе с 11 апреля введён «жёлтый» уровень опасности.
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