Белгород, 14 апреля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Летние загородные лагеря для школьников в приграничных районах Белгородской области не будут работать, сообщили во время прямого эфира в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.

Prokuror-kaluga.ru В летнем детском лагере отдыха

Решение продиктовано соображениями безопасности. Тем родителям, кто уже оплатил путёвки в детские лагеря, предложат альтернативные варианты.

«Мы предложим замену. Ставропольский край и Краснодарский край предложили нам отдых детей, в первую очередь – с приграничных территорий. Если захотите, деньги в полном объёме вернём», — пообещал подписчикам вечером 13 апреля губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе с 11 апреля введён «жёлтый» уровень опасности.