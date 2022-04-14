Сана, 14 апреля 2022, 12:13 — REGNUM Командование военно-морских сил (ВМС) США сообщило о формировании новой оперативной группы по мониторингу за побережьем Йемена. Об этом 14 апреля сообщает информационное агентство Khabar со ссылкой на заявление командование Пентагона.
По последним данным, в состав группы войдут военные корабли ряда региональных союзников США, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ.
Журналисты отмечают, что группа должна будет обеспечить свободу судоходства на фоне недавних нападений йеменских повстанцев-хуситов на суда в Баб-эль-Мандебском проливе. Также в задачи группы будет входить слежение за поставками иностранных вооружений на территорию Йемена.