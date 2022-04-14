Сана, 14 апреля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Командование военно-морских сил (ВМС) США сообщило о формировании новой оперативной группы по мониторингу за побережьем Йемена. Об этом 14 апреля сообщает информационное агентство Khabar со ссылкой на заявление командование Пентагона.

U.S. Navy Эсминец ВМС США Carney

По последним данным, в состав группы войдут военные корабли ряда региональных союзников США, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Журналисты отмечают, что группа должна будет обеспечить свободу судоходства на фоне недавних нападений йеменских повстанцев-хуситов на суда в Баб-эль-Мандебском проливе. Также в задачи группы будет входить слежение за поставками иностранных вооружений на территорию Йемена.