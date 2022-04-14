Анкара, 14 апреля 2022, 12:02 — REGNUM Подключение Турции к антироссийским санкциям не реалистично, заявил 14 апреля глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу добавил, что лидеры западных стран часто спрашивают причину такой позиции Анкары.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что нынешние антироссийские санкции стран Запада напоминают методы средневековой инквизиции.
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