Анкара, 14 апреля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Подключение Турции к антироссийским санкциям не реалистично, заявил 14 апреля глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Мы следим за санкциями ООН, соблюдаем их. Но в плане подключения к санкциям отдельных стран, думаю, сами страны понимают, что при посреднической позиции Турции это не реалистично», — сказал он в эфире турецкого телеканала NTV.

Чавушоглу добавил, что лидеры западных стран часто спрашивают причину такой позиции Анкары.

«Понимаете, у Турции посредническая позиция, рассчитана на стабилизацию ситуации», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что нынешние антироссийские санкции стран Запада напоминают методы средневековой инквизиции.

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