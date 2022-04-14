Уфа, , 12:05 — REGNUM Свекла столовая больше всего подорожала за неделю в Башкирии. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Башстата.

Свекла

Данные выборочного мониторинга потребительских цен на некоторые товары ведомство привело по состоянию на 8 апреля текущего года.

Так, средняя цена на свеклу столовую составила 62,19 рублей за один кг. Это на 14,1% больше, чем неделей ранее. Лук репчатый подорожал на 10,2%. Его цена составила 50,27 рублей, печенье подорожало на 6,2% (195,1 рублей за кг). Также немного поднялась цена на яблоки на 5,8% (104,71 рублей).

Сообщается, что за неделю на 3,7% подешевела соль поваренная пищевая: ее цена составила 14,56 рублей за кг. Также немного (на 4,1%) подешевели консервы овощные детские для детского питания. Помидоры свежие стали доступнее на 5% (204,73 рублей за кг), бананы стали дешевле на 8,5% (107,56 рублей). Но больше всего в республике за неделю снизилась цена на свежие огурцы. Этот овощ подешевел на 12,8%. Его можно купить за 87,2 рублей за кг.

При этом цена на сахар практически не поменялась. Этот продукт подорожал на 0,2%. Средняя цена за один кг сахара составила 82,14 рублей.