Кировск, Ленинградская область, 14 апреля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Начальника уголовного розыска полиции Кировского района Ленинградской области заподозрили в крупном мошенничестве, сообщили 14 апреля в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как установили оперативники собственной безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, начальник ОУР ОМВД России по Кировскому району Ленобласти, используя свое служебное положение, ввел мужчину в заблуждение относительного того, что может помочь вернуть изъятый у него автомобиль Daewoo Nexia. Получив 25 тыс. рублей за услугу, машину он не вернул, зато стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»).

«Следственным органом должностное лицо задержано в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Направлено ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в СУ СКР по Ленобласти.

Как уточнили в ГУ МВД, должностное лицо было задержано с поличным при получении денежных средств.

«При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — подчеркнули ИА REGNUM в Главке МВД.