Москва, 14 апреля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Запад пытается решать свои узкокорыстные задачи, не учитывая интересы других стран, а чаще всего в ущерб им. Об этом 14 апреля в ходе выступления на конференции «Цифровые международные отношения 2022» в МГИМО заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Запад

Глава внешнеполитического ведомства указал на то, что нынешняя ситуация в мире серьёзно осложнилась.

«Это связано с агрессивной линией коллективного Запада, возглавляемого Соединёнными Штатами, который стремится восстановить и навеки закрепить своё доминирование в международных делах, чтобы далее решать свои собственные узкокорыстные задачи в ущерб национальных интересов других членов международного сообщества и за их счёт», — пояснил Лавров.

По его словам, важнейшей составной частью этой агрессивный линии Запада является «многолетняя политика Запада по комплексному системному сдерживанию России».

«Что называется, по всем фронтам. Кульминация этого русофобского курса — безоговорочная поддержка Вашингтоном и Брюсселем радикально-националистического киевского режима […] создание из Украины анти-России», — подытожил российский министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки, которые предпринимают страны Запада для того, чтобы вернуть однополярный мир и сохранить доминирование в мире, являются иллюзиями. По его словам, с безоглядным курсом Запада на полное доминирование в мире будет покончено с завершением Россией спецоперации на Украине.

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