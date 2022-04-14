Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:00 — REGNUM Возле Нижнего Тагила в Свердловской области погиб участковый уполномоченный полиции 1994 года рождения. Эту информацию журналистам подтвердил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

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Тело мужчины было найдено вечером 13 апреля недалеко от кладбища «Липовое» в поселке Черноисточинск. В этот район он отправился ранее по служебным делам, но внезапно перестал выходить на связь. Рядом с ним были найдены служебный автомобиль, оружие и записка.

По факту трагедии проводится служебная проверка. Кроме того, как сообщил старший помощник руководителя областного Следственного комитета Александр Шульга, СКР тоже выясняет обстоятельства гибели полицейского. По предварительным данным, она не имеет криминального характера.