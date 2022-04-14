Москва, 14 апреля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Создание очагов нестабильности продолжают Соединенные Штаты и это касается не только Украины, но и, к примеру, Китая. Об этом 14 апреля написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Соединённые Штаты продолжают создавать очаги нестабильности. Это касается не только накачки Украины натовским вооружением, но, например, и Китая», — отметила она в своем сообщении.

Также Захарова напомнила, что в начале апреля Госдеп США утвердил поставку на Тайвань вооружений почти на $100 млн и в том числе — контракт на обслуживание ЗРК Patrio, что стало третьей поставкой Тайбэю оружия Вашингтоном с момента прихода к власти американского президента Джо Байдена.

При этом официальный представитель МИД РФ также указала на то, что в конце года на Тайвань намеревается приехать спикера Конгресса США Нэнси Пелоси.

«Каскад антипекинских провокаций. Принцип, сформулированный Макиавелли, «разделяй и властвуй» устарел. Ему на смену пришёл новый – «разжигай и властвуй», — добавила она.

Кроме того, Захарова уточнила, что Пекин резко отреагировал на такие действия Вашингтона и указала, что внешнеполитическая машина США направлена на разрушение системы международных отношений.

«В Вашингтоне не могут не понимать, насколько опасно такое провокативное поведение в отношении ядерных держав. Но уже не могут остановиться», — заключила официальный представитель МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов заявил, что попытки Соединенных Штатов и союзников закрепиться на пространстве СНГ в военном плане чреваты серьезными рисками.