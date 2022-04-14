Тула, 14 апреля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Продажи билетов на матчи хоккейных сборных России и Белоруссии стартовали 13 апреля, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

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Для детей в возрасте до шести лет включительно проход свободный — при условии входа с родителями, без выделения отдельного посадочного места для ребенка, уточнили в пресс-службе.

Для болельщиков старше 14 лет будет работать фан-трибуна сборной России.

Как сообщало ИА REGNUM, два товарищеских матча между сборными по хоккею России и Белоруссии состоятся в Ледовом дворце Тулы 1 и 2 мая.