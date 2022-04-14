Москва, , 12:50 — REGNUM Российский комик Евгений Петросян высказался о коллегах, уехавших из России из-за сложной политической обстановки. Соответствующий пост появился в Telegram-канале артиста вечером 13 апреля.

Евгений Петросян Alexey Yushenkov

По мнению Петросяна, не следует говорить «в небережительном тоне» о всех комиках, ведь страну покинули лишь «полтора юмориста». Также он заверил, что в настоящее время находится в России и продолжает работать.

Ранее в сети появилась информация об отъезде ряда знаменитостей из России. Так, территорию страны покинули Максим Галкин, Семён Слепаков, Иван Ургант и другие.

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