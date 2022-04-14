Калуга, , 12:03 — REGNUM Презентация туристических возможностей Калужской области в формате четырех выступлений прошла 13 апреля в рамках онлайн-форума, посвященного российскому туристическому продукту — «Знай наше: Лето 2022».

Пресс-служба правительства Калужской области

Онлайн-форум, организованный медиахолдингом для профессионалов туротрасли Profi. Travel, стартовал 11 апреля и продлится почти три недели – до 29 апреля. Аудитория платформы ежедневно насчитывает свыше 1000 участников – это туроператоры и туристические агентства, отельеры, организаторы экскурсий, транспортные компании, а также инвесторы и представители федеральных и региональных органов исполнительной власти.

В этом году мероприятие приобретает особую важность, поскольку развитие внутреннего туризма становится одной из приоритетных государственных задач. На повестке дня — повышение доступности и качества отдыха в России.

Агентство по развитию туризма Калужской области принимает участие в форуме в качестве экспонента. 13 апреля прошла четырехчасовая презентация региона, на которую зарегистрировалось более 400 участников. Спикерами выступили специалисты не только регионального, но и федерального уровня: свои проекты в Калужской области представили вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева и руководитель масштабного проекта «Литературные отели» Анатолий Секерин.

Темы выступлений калужских спикеров отразили актуальные тренды регионального туризма: приспособление дворянских усадеб и старинной архитектуры под туристическую деятельность, речные туры и продвижение малых городов области как туристических центров.

Продолжает развиваться инвестиционный проект «Лето на Оке». Много усилий прилагается, чтобы организовать в 2022 году межрегиональный тур на теплоходе по Оке из Калуги до музея-заповедника «Поленово», расположенного в Тульской области. Уже налажено взаимодействие с Агентством по развитию туризма Тульской области, подписано соглашение.

Речные прогулки по Оке доказали свою востребованность: за навигационный сезон 2021 года на борту теплохода «Иван Ципулин» побывало около 18 тысяч пассажиров. В выступлении были озвучены также два новых туристических проекта: это фито-отель «Лаванда» в Дзержинском районе, который уже заработал в тестовом режиме, и Тюремный замок в Боровске, который станет историко-культурным комплексом с музейными комнатами, гостиницей и кафе с панорамным видом.

Анатолий Секерин, руководитель проекта «Литературные отели», посвятил свое выступление такому интересному направлению, как усадебный туризм. За плечами Анатолия Секерина не один отель-спутник при историко-культурном музее-заповеднике, в числе которых парк-отель «Гончаровъ» в Дзержинском районе. Несмотря на уже достигнутый успех, территория Полотняного завода продолжает развиваться: в будущем усадебный комплекс пополнится гостиницей на несколько десятков номеров, которая гармонично впишется в уже восстановленный ансамбль усадьбы Гончаровых.

О работе по продвижению Мещовска как туристического направления рассказала заместитель главы администрации Мещовского района Наталья Аношкина. В районе развивают сразу несколько видов туризма, и малый город, расположенный в центре Калужской области, начинает звучать не только как родина русских цариц на Императорском маршруте, но и как место подвига просветителя вятичей Кукши, а благодаря сидродельне «Аблъко» и ее прогрессивному хозяину – чеху Яну Йираско открылся промышленный туризм. Аудитория вебинара откликнулась на анонс Фестиваля сидра в Торкотино, который назначен на 6 июня.

Акцент на другом малом городе Калужской области – Козельске – был сделан Ольгой Санаевой, вице-президентом РСТ. Козельск является точкой посещения сразу в нескольких межрегиональных маршрутах, представленных в каталоге туроператора «Анкор», учредителем и генеральным директором которого также является Ольга Санаева. Среди проектов, реализуемых при участии Ольги Санаевой, и туристско-рекреационный кластер «Жиздра», который включает тематический парк «Кириллица» в Козельске, водный маршрут по Жиздре и туристический комплекс «Прыски».

«Калужская область – это регион, который успешно развивается во многих направлениях. Здесь и промышленность, и отличная логистика, уникальная природа, множество туристических объектов. Я считаю, в плане туризма область, хоть и востребована, но еще недооценена. А между тем любой тур в Калужскую область – это одновременно и близко, и удобно, и качественно, и недорого. Это отличительная особенность туристического потенциала Калужской области, которой нет у других регионов», — отметила Ольга Санаева.