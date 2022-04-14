Москва, , 11:57 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 14 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 377 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 74 случая больше аналогичного показателя 13 апреля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 303 человек, а днём ранее — у 171 жителя Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 10 910 новых случаев заражения коронавирусом.

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