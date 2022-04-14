Москва, 14 апреля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 14 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 377 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 74 случая больше аналогичного показателя 13 апреля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 303 человек, а днём ранее — у 171 жителя Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 10 910 новых случаев заражения коронавирусом.