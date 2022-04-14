Калуга, , 12:18 — REGNUM В калужской пригородной деревне Шопино талые воды подтопили два многоквартирных дома, сообщили 14 апреля корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Прокурорская проверка подтопления домов талыми водами в деревне Шопино Пресс-служба прокуратуры Калуги

На телефон доверия надзорного ведомства поступило обращение от жительницы деревни Шопино по вопросу затопления многоквартирного дома. В результате выезда на место происшествия было установлено, что два многоквартирных дома затоплены, жильцы не имеют возможности выйти из подъездов на улицу.

Прокуратурой Калуги по указанным фактам незамедлительно организована проверка, координируется работа специальных служб по устранению подтопления. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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