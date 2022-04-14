Сува, 14 апреля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В порту Фиджи арестовали яхту российского олигарха Сулеймана Керимова стоимостью $325 млн. Об этом 14 апреля сообщает местный телеканал FBS.

Скриншот страницы ntv.ru Сулейман Керимов

По информации телеканала, яхта Amadea вошла в исключительную экономическую зону Фиджи без разрешения властей. В результате судно было задержано, а полицейские начали выяснять личность владельца и порт приписки.

«Яхта принадлежит Сулейману Керимову, включенному в западный санкционный список», — отмечает телеканал.

Согласно законодательству Фиджи, иностранным судам для захода в порт нужно получить разрешение от нескольких государственных органов.

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