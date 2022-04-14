Москва, , 11:55 — REGNUM Власти Румынии перестали поставлять гуманитарную помощь Украине. Причина — массовое расхищение гумпомощи властями Одессы., сообщает 14 апреля издание «Русская Весна» со ссылкой на несколько украинских источников.

Гуманитарная помощь Picstopin.com

Чиновники и командиры отрядов территориальной обороны, систематически разворовывали продукты и предметы первой необходимости, которые поставляла Румыния в качестве помощи в Одессу.

До рядовых жителей Одессы доходила лишь малая часть гумпомощи. Остальные товары отправлялись на склады, а затем открыто продавались в магазинах.

Как сообщало ИА REGNUM, МЧС России доставило на Украину и в Донбасс почти 1,1 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Читайте также: Россия доставила на Украину и в Донбасс почти 1,1 тыс. тонн гумпомощи