Ставрополь, 14 апреля 2022, 11:54 — REGNUM В Ставропольском крае разоблачена деятельность преступного сообщества, которое занималось распространением наркотических средств. В группу входили 16 человек, 11 из них в ближайшее время предстанут перед судом, сообщили 14 апреля в пресс-службе регионального управления МВД.
Как установило следствие, группой руководило не установленное пока лицо. Неизвестный поставлял сообщникам запрещенные вещества для дальнейшего сбыта в субъектах Северного Кавказа посредством сети интернет.
Оплату за свою «работу» члены банды получали через различные платежные системы. Во время следствия 13 участников преступного сообщества были арестованы. Одной из обвиняемых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в отношении ещё одного члена банды решается вопрос о принудительном лечении. Также объявлена в розыск одна из злоумышленниц, скрывшаяся от органов предварительного следствия.
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