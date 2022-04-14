Ставрополь, , 11:54 — REGNUM В Ставропольском крае разоблачена деятельность преступного сообщества, которое занималось распространением наркотических средств. В группу входили 16 человек, 11 из них в ближайшее время предстанут перед судом, сообщили 14 апреля в пресс-службе регионального управления МВД.

Расфасованные наркотики Https://34.мвд. рф/

Как установило следствие, группой руководило не установленное пока лицо. Неизвестный поставлял сообщникам запрещенные вещества для дальнейшего сбыта в субъектах Северного Кавказа посредством сети интернет.

«Обвиняемые в составе преступного сообщества действовали по распределенным ролям: одни занимались оптовыми закладками, другие – розничными. <…> У обвиняемых по местам их жительства, в автомобилях, при личном досмотре, а также из «закладок» изъяты наркотические средства синтетического и растительного происхождения, общий вес которых <…> составил около 1,5 кг», — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Оплату за свою «работу» члены банды получали через различные платежные системы. Во время следствия 13 участников преступного сообщества были арестованы. Одной из обвиняемых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в отношении ещё одного члена банды решается вопрос о принудительном лечении. Также объявлена в розыск одна из злоумышленниц, скрывшаяся от органов предварительного следствия.

Читайте также: На Ставрополье осуждены 14 «торговцев смертью»