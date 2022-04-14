Шилка, Забайкальский край, , 11:53 — REGNUM В Шилкинской средней общеобразовательной школе №2 проведут капремонт в рамках госпрограммы «Развитие образования Забайкальского края на 2014–2025 годы». На эти цели направят более 76 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Наводнение Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ремонт затронет все помещения и коммуникации школы. Будут отреставрированы фойе, кабинеты и коридоры. В учреждении произведут ремонт и замену кровли, фасада здания, системы водоснабжения и канализации, силового электрооборудование и системы отопления. Обсуждение дизайн-проекта нового облика школы и ее оснащения пройдет с участием учеников и их родителей. Срок окончания работ на объекте – август текущего года», — рассказал глава района Сергей Воробьев.

Дополнительно из бюджета трёх уровней профинансируют приобретение мебели, оснащение кабинетов и пищеблока. На это затратят 7,4 миллиона рублей. Кроме того, 5,6 миллиона рублей направят на обеспечение требованиям антитеррористической защищенности. В учреждении установят системы видеонаблюдения и оповещения, произведут монтаж освещения и ограждения территории школы.

Напомним, здание школы дважды попадало в зону подтопления, во время паводков 2018 и 2021 годов. В 2018 году была подготовлена проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта школы, получено положительное заключение госэкспертизы на сумму более 44 миллионов рублей.

Но, финансовые средства в краевом бюджете на данные виды работ не были предусмотрены. Летом 2021 года школа вновь подверглась подтоплению. В ноябре прошлого года было получено положительное заключение госэкспертизы на сумму 82,4 миллиона рублей. Необходимый пакет документов на проведение капитального ремонта был направлен для включения в госпрограмму. В результате отбора школа была включена в вышеуказанную программу на текущий год.

В учреждении обучается почти 300 школьников. На время проведения всех работ дети, педагоги и технический персонал переводятся в другие школы города.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительной оценке, общая сумма ущерба от наводнения, накрывшего Забайкалье в июне 2021 года, составила более 1,3 миллиарда рублей.

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