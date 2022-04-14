Москва, , 11:53 — REGNUM В России будут увеличены объёмы производства самолёта Ту-214. Об этом в эфире телеканала «Соловьёв Live» заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Денис Мантуров Kremlin.ru

«Чтобы обеспечить подстраховку для среднемагистрального самолета МС-21, мы увеличиваем объемы производства хорошо известного самолета Ту-214 производства Казанского авиационного завода. Рассчитываем к 2025 году выйти на объем 10 машин в год и постепенно будем увеличивать объемы производства самолета МС-21», — сказал Мантуров.

По его словам, на сегодняшний день в России производится от двух до трёх таких самолётов.